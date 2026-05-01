◇プロ野球 パ・リーグ ロッテー西武(1日、ZOZOマリン)今季初昇格となると、同日に「4番・ファースト」でスタメン出場しているネビン選手。第1打席で先制タイムリーを放つと、第2打席ではソロHRを放つ大暴れを見せています。対するロッテの先発は廣池康志郎投手。初回は1アウトから西川愛也選手が3塁打を放ちチャンスメイクすると、2アウトに追い込まれながらも、ネビン選手が打席に向かいます。ここでは3球目の、インコースへの高