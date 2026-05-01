学校法人「森友学園」への国有地売却を巡る問題で、国土交通省大阪航空局は１日、大阪府豊中市内の国有地について一般競争入札で売却すると発表した。入札時期は未定としている。大阪航空局は昨年１０月、公共的な利用を目的に、国有地（８７７０平方メートル）と建物を一括購入する事業者を募集。今年１月に社会福祉法人から購入希望があったと公表したが、事業計画を審査した結果、売却決定に至らなかったという。国有地を