女優の佐藤仁美（46）が1日までにインスタグラムを更新。イメージチェンジをした姿をアップした。「あ髪切りましてん」とコメント。髪を外はねのボブスタイルにした姿を披露した。この姿にフォロワーからは「そんなに綺麗やったけ？」「かわいいしかない」「痩せた？髪切ったからかな？」とコメントが寄せられている。佐藤は18年、「ライザップ」でダイエットに成功。約3カ月の挑戦で、体重マイナス12.2キロを達成したという。