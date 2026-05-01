名古屋市熱田区に移転した劇団四季の新しい劇場が5月1日、報道陣に初めて公開されました。熱田区に新たに誕生した「MTG名古屋四季劇場」。 こけら落とし公演は、今年7月5日の「オペラ座の怪人」で、熱田の地から新たな歴史をスタートさせます。客席は1階と2階あわせて約1300席と、名駅南にあった前の劇場から100席増えましたが、舞台との近さは変わらず。迫力ある観劇は、どの席からも楽しめます。