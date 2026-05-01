春は、新しいアイテムをゲットして「新鮮な気持ちでおしゃれを楽しみたい」と思う人も多いのでは。コーディネートにマンネリを感じ始めてきたなら、トレンド感のあるカーゴアイテムを取り入れてフレッシュなスタイリングを楽しんでみて。今回は【GU（ジーユー）】から、夏まで使えるイチオシのカーゴボトムスをご紹介します。パンツ派もスカート派も、お見逃しなく。 トレンドをつめ込