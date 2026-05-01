木下グループ発表ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の最新情報にネットが沸いた。4月28日の引退会見から3日、突然のニュースに驚きの声が広がった。サプライズ発表にネット上のフィギュアファンが騒然となった。所属する木下グループは1日、三浦、木原がプロデュースするアイスショー「THE DESTINY」が誕生すると発表。7月31日〜8月