鶴雅観光開発（釧路市）が2026年5月1日に公式サイトで、北海道・ニセコで運営する温泉旅館「ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄」で起きた重油流出事故について、重油回収に取り組んできたニセコアンベツ川と尻別川で検査を行った結果「水質に問題がないことが確認されております」と発表した。水質検査「全ての項目に対し基準値を下回って」同社は8日、推定「約2000リットル」の重油流出事故が7日に生じたことを発表していた。施設管