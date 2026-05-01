映画「ミッション：インポッシブル」シリーズのルーサー・スティッケル役で知られる俳優のヴィング・レイムス(66)が4月29日、ロサンゼルスのレストランで家族と昼食中に倒れ、病院へ緊急搬送された。現場に居合わせた関係者の話としてTMZなどが報じている。 【写真】空の上ですよ運動神経も度胸も普通じゃない「M:I」主演のイケメン俳優 報道によると、「パルプ・フィクション」などでも知られるヴィン