アイドルグループ・℃―uteの元メンバーで、歌手、女優、モデルとしても活躍する鈴木愛理(32)が4月30日、自身のインスタグラムを更新。アニメ主題歌に合わせた“アイドル色全開"の衣装を公開した。 【写真】笑顔も衣装もスタイルもバッチリ！ファンは「あーもうズッキュン」 「『誓いはキュンと。』#でしょでしょで初披露もうチェックしていただけましたか???」とつづり、アニメ「逃がした魚は大き