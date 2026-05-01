１日午後６時４５分、長野地方気象台は大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報を発表した。長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。［気象概況］１日夜遅くにかけて東日本の上空約５５００メートルに、氷点下２１度以下のこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。このため、長野県では、１日夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。［雨の予想］長野県では、１日夜のはじめ頃は、雷を伴った激し