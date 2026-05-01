女優の大友花恋が１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。群馬県出身の一人として「郷土の顔」となっているタレントについて語る一幕があった。ＭＣの垣花正が「大友さんは群馬出身ですけど、この番組にはＪＯＹさんが金曜日によく（ゲストで）いらっしゃって、来るたびに群馬の色を前面に出すんですよ」と言うと、「ＪＯＹさんは…。群馬県人会というのがあっ