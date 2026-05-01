大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けた横綱審議委員会（横審）による稽古総見が１日、東京・両国国技館の本土俵で行われた。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は横綱・豊昇龍、大関陣の安青錦、霧島との申し合い稽古で計１０番取り、３勝７敗だった。番数については「ここから先やっていくことが大事なので。もうちょっといけたらいいなと思うけど、流れやタイミングがあってこのぐらいになった」と満足はしていなかった