高知競馬所属の近藤翔月騎手（１８）＝宮川浩一厩舎＝は、５月１３日から８月１３日までホッカイドウ競馬で期間限定騎乗する。期間中の所属は川島雅人厩舎。同騎手は２０２５年４月のデビューで、５月１日現在で通算６５勝を挙げている。