５日のヤクルト戦（東京ドーム）で今季初先発する予定の赤星優志投手が１日、ジャイアンツ球場で行われた１軍の先発残留投手練習に参加し、キャッチボールなどで調整を行った。今季初先発が目前に迫り「ワンアウトでも多く取って後ろの投手につなぎたい。他の投手もそうですし、２軍でも結果を出している選手がいっぱいいる中で先発をする機会をいただいたので、そこの人たちに、『なんであいつが先発してるんだ』って思われない