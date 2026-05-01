先月29日、東京・福生市で男がハンマーで少年を殴るなどし逃走していた男が、千葉県習志野市で逮捕され、さきほど福生署に身柄が移されました。午後6時半頃の映像です。高林容疑者は、グレーのパーカー姿、落ち着いた様子で署に入りました。警視庁は、先月29日、東京・福生市で少年らをハンマーで殴り、逃走していた高林輝行容疑者の行方を追っていましたが、1日午後、千葉県習志野市のアパートの一室にいた高林容疑者の身柄を確保