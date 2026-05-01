◇セ・リーグ阪神―巨人（2026年5月1日甲子園）今季初の中5日登板となった阪神の村上頌樹投手（27）が序盤から巨人打線につかまった。初回こそ無失点で終えたものの、2回は制球を乱して無死満塁のピンチを招くと平山に中前2点適時打を浴びて先制点を献上。その後のピンチは乗り切ったが、3回にさらなる試練が待っていた。吉川、中山に連打を許して無死一、二塁とされるとダルベックに左翼越え3ランを被弾。3月27日の開