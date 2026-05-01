「阪神−巨人」（１日、甲子園球場）阪神先発の村上が、制球を乱し２点を先制された。二回、ダルベック、大城と連続四球で歩かせると、増田陸には死球。三者連続四死球で無死満塁のピンチを招く。ここで平山に対しても３ボールになるなど、コントロールに苦しむと、最後はフルカウントから中前へ２点適時打を浴びた。後続は打ち取ったが、わずか１安打で２点を奪われる苦しいイニングになった。