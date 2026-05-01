平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は初日を終えた。武藤龍生（35＝埼玉）は2場所前の久留米で肋骨を骨折し、続く西武園でもゴール前で派手に落ちた。「また肋骨から落ちそうだったので回転させて落ちた感じ。肋骨に意識があったので、できました（笑い）。擦過傷はあったけど、10日くらいは乗れた」。曲芸で大ケガを逃れた。気になる手応えについては「まだ痛みはあるけど、前回よりは、はるかにいい。あの時はモガ