経済産業省は１日、石油の国家備蓄の追加放出を始めたと発表した。国内消費の約２０日分にあたる約３６００万バレルを国内１０か所の備蓄基地から順次放出し、中東情勢の悪化に伴う石油の供給不安に対応する。国家備蓄の追加放出は１日未明、石油元売り大手ＥＮＥＯＳ傘下の鹿島石油鹿島原油タンクヤード（茨城県）で始まった。保管していた石油を、パイプラインを通じて同社の製油所に送る。２日以降、志布志国家石油備蓄基地