ＮＨＫ「午後ＬＩＶＥニュースーン」が４月２８日、放送され、この日からスタートする中島健人主演のドラマ「コンビニ兄弟」（火曜、後１０・００）に出演する女優・田中麗奈（４５）が生出演した。北九州市・門司港にあるコンビニ「テンダネス」が舞台。フェロモンを泉のごとく垂れ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにするイケメン店長・志波三彦（中島）が、三彦の兄でワイルドな志波二彦（中島／二役）