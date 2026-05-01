ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」と、ナルミヤ・インターナショナルが展開するオリジナルブランド「mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）」との初コラボイベント「あの日の『大好き』は、一生モノ。メゾピアノ・カラフル・パーティー」が、5月1日から5月15日まで開催中だ。 【画像あり】懐かしい！コラボイベントで進呈される「メゾピアノ」グッズ 「mezzo piano junior」は、2000年はじめに