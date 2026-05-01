バイエルン・ミュンヘンは今季のブンデスリーガをすでに制し、DFBポカールも決勝に進出。UEFAチャンピオンズリーグでは準決勝でパリ・サンジェルマンに4-5と敗れ1stレグを落としたものの、2ndレグがホームであることを考えるとまだ可能性は低くない。未だ3冠を視野に収めていると言っていいだろう。今季のバイエルンはMFジャマル・ムシアラを負傷のため多くの試合で欠いたが、それを補ってあまりある3トップの激烈な破壊力が目を惹