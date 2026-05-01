相次ぐクマの出没を受けて、県内では4つの市が国の交付金を活用して鳥獣対策を進めています。そのひとつ、三条市は狩猟免許を持つ男性を『鳥獣対策の専門職員』に任命しました。 5月1日、滝沢三条市長から辞令を受け取ったのは、市内在住で狩猟免許を持つ西澤和斗さんです。『鳥獣被害対策専門員』は、クマやイノシシなどのわなの設置のサポートや被害防止のための啓発活動などを担当。地元猟友会との連携を円滑にする