小千谷市出身のプロ野球審判員が、4月の試合中にバットが頭部に当たり入院しています。4月30日、NPB 日本野球機構が現在の容体を発表しました。 川上拓斗審判員は小千谷市出身で中越高校野球部を卒業後、2019年にNPB育成審判員に合格。2025年4月に三塁塁審として一軍デビューしました。 4月16日、初めて球審を務めたヤクルト対DeNA戦で、打者の手から離れたバットが側頭部にあたり医療機関に搬送され緊急手術を受