5月1日(金)は、雨風ともに強まって嵐のような天気のところがありました。 各地の外の様子が届いています。 午前8時過ぎの阿賀野市は、強風で葉っぱや花が激しくなびいています。そして、新発田市では強い風が吹いて草木が大きく横に揺れています。このように今日は各地で風が強まり、暴風警報が出たところもありました。 ◆5月1日(金)の最大瞬間風速 新潟市秋葉区で27.2m/s、関川村下関で26.4m/sを観測し、5月として