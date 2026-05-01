村上はバットだけでなく、リーダーシップでもチームを牽引している(C)Getty Images衝撃的なデビューイヤーを送っている。現地時間4月29日、ホワイトソックスの村上宗隆は、本拠地でのエンゼルス戦に「3番・一塁」として先発出場し、2打数無安打も3四球とチャンスメイクに貢献。開幕31試合で両リーグトップタイの12本塁打を積み上げたこの和製大砲には、指揮官も称賛を惜しまない。【動画】あのスイングは汚いと羨望のまなざし