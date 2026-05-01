◆パ・リーグロッテ―西武（１日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・西武戦が行われているＺＯＺＯマリンスタジアムでは試合開始の午後６時時点で、風速９メートルの強風が吹き、試合中には「風速１８メートル」と表示された瞬間もあった。特に守備中の選手のユニホームは風でなびき、球審がしきりにタイムを取るほど。ロッテ先発の広池康志郎は投球後に何度も帽子が飛ばされた。強風に苦戦している様子だった。１８年９月４日のソ