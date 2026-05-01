◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）巨人の平山功太外野手が先制２点適時打を放った。「７番・中堅」で先発出場。無死満塁の２回、フルカウントから先発右腕・村上の外角低め１４７キロ直球を振り抜くと、打球は二遊間を抜けた。平山は走り出した瞬間にガッツポーズで喜びを爆発させた。二塁走者の大城も一挙生還し、２点が入った。「前に飛ばせば何かあると思い、食らいついていきました。いいところに飛んで