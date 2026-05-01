20代女性への不同意わいせつの疑いで逮捕されていた、近畿大学の教授の男性（53）について、検察庁は「不起訴」としました。 近畿大学農学部水産学科の教授の男性（53）は、今年2月12日の夜に、白浜町内の駐車場にとめた車の中で、20代女性にわいせつな行為をした疑いで、和歌山県警が逮捕していました この男性について、検察庁は4月24日付けで不起訴としました。理由は明らかにしていません。