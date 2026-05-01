モデルの藤田ニコルさん（28）が5月1日、第1子出産を報告。数多くの祝福の声が寄せられています。【映像】藤田ニコル＆稲葉友が連名で発表したコメント藤田さんはこの日に更新したInstagramで、2023年に結婚を報告した夫で俳優の稲葉友さん（33）と連名でコメントを発表。「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ち