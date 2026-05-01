水道メーター“換金目当て”の窃盗か水ジャーナリストに聞く 全国で相次ぐ水道メーターの窃盗事件。兵庫県姫路市では先月、集合住宅で水道メーター２９個が盗まれ、別の２か所の市営住宅でも計１２６個の被害が確認されました。 【写真を見る】盗まれた「水道メーター」数十年空室の部屋がターゲットに 背景にあるのは「銅の高騰」。現在、水道メータ