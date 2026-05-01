◇プロ野球 セ・リーグ 阪神ー巨人(1日、甲子園球場)前日は外国人登録枠の兼ね合いもありベンチ外となり、この日スタメン復帰となったダルベック選手。3回に迎えた第2打席では、リードを一気に広げる3ランHRを放ちました。これでホームラン数もリーグトップに並ぶ7HRとなっています。2点リードで迎えた3回。連打で無死1、2塁の好機をつかむと、ダルベック選手が打席に向かいます。2球目のカットボールをとらえると、打球はレフトス