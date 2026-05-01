鹿児島県内4市の担当者との面会に臨む水迫畜産の水迫栄治社長＝1日午後、鹿児島市鹿児島県指宿市の畜産加工会社「水迫畜産」が牛肉の産地などを不適正表示していた問題で、牛肉をふるさと納税の返礼品として扱っていた鹿児島市など県内4市が1日、水迫栄治社長と面会し、寄付者に対し、代替品や金券の送付といった補償を迅速に行うよう求めた。面会後、水迫氏は記者団に「要望を精査し、しっかりと対応する」と述べた。4市は同