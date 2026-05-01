◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）阪神・村上頌樹投手が自らピンチを招き、先制点を失った。２回先頭のダルベックにフルカウントから四球を与えると、大城にはストレートの四球。さらに増田陸にすっぽ抜けの速球で死球を与え、無死満塁から平山に中前２点打を浴びた。制球力に定評のある右腕だけに、思わぬ形での失点だった。さらに３回も先頭・吉川、中山に連続ヒットを浴びると、ダルベックに左翼席への７