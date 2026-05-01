4月30日 投稿 【スト6】ウメハラ選手とMenaRD選手。画像は弊誌記事より引用 4月29日に開催された格闘ゲームイベント「Evo LEGENDS LIVE」の運営について、主催である「EVO」のジェネラルマネージャーを務めるRick氏がXにてお詫びコメントを投稿した。 「Evo LEGENDS LIVE」は当初17時から開幕とされていたが、機材のトラブル、調整により開演は約1時間遅れに。また、YouTubeでは無料生