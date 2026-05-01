現地時間5月2日に、アメリカのチャーチルダウンズ競馬場で行われるケンタッキーダービー（G1・ダ2000m）に出走予定のJRA所属馬が30日、現地で調整を行った。【ケンタッキーダービー】「ちょうど良い動き」「迫力十分」陣営手応え、日本馬2頭が順調仕上げ「良いレースを期待」ダノンバーボン（牡3・栗東・池添学）はダートコースでダク1周後、ゲートスクーリングとパドックスクーリングを実施。大下智調教助手が騎乗し、最終段