JR西日本 JR西日本によりますと1日、午後4時40分頃、JR津山線の建部駅と金川駅の間で下りの快速列車が倒木と接触しました。乗客と乗務員にけがはありませんでした。 JRでは、現地に社員を派遣し撤去作業と安全確認を行うため建部駅～金川駅間で運転を見合わせています。