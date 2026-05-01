たこ焼きのあとに、甘くて爽やかなご褒美ドリンクはいかが？今回、築地銀だことコールド・ストーン・クリーマリーが初コラボし、見た目も味も華やかな「メロンクリームソーダ」が登場します。人気フレーバーを贅沢に使用した一杯は、気分をぐっと上げてくれる特別感たっぷり♡この春、ぜひチェックしたい注目の新作です。 夢のコラボが実現♡贅沢ドリンク 今回