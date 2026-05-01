大相撲夏場所（１０日初日・両国国技館）の新弟子検査が１日、東京・両国国技館で行われた。北陣親方（元小結遠藤）と同じ石川県穴水町出身の大森康弘（２２）＝追手風＝が１８５センチ、１２０キロで体格検査をパスした。北陣親方から「大森を育てるのがオレの使命」と口説かれ「最後は直感で」と追手風部屋に決めた逸材。金沢学院大４年だった昨年の全日本選手権で準優勝し、幕下付け出しの資格を取得しており「一番上までい