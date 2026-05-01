漫画『テニスの王子様』原作者・許斐剛氏が1日、自身のXを更新。テニスの錦織圭が今シーズン限りで引退することを発表したことを受け、労いのコメントをつづった。【写真】似顔絵付き！公開された『テニプリ』作者・許斐剛＆錦織圭の2ショット錦織との2ショット写真も投稿しながら「錦織圭選手本当にお疲れ様でしたそしてありがとう。漫画より凄い偉業をずっと果たし続けて来た日本のテニス界の希望、まさにテニスの王子様」