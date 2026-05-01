日本水連の倉澤利彰競泳委員長は1日、東京都内で取材に応じ、愛知・名古屋アジア大会（9月開幕）とパンパシフィック選手権（8月・米国）代表に選ばれていた男子背泳ぎの松山陸（24）＝ガスワン＝が代表を辞退したと発表した。「3月の代表合宿時に行動規範に違反する行為があった。本人も反省し、自ら辞退したいと申し出があった」と説明した。松山は埼玉県出身。2026年度の強化活動への参加禁止と、味の素ナショナルトレーニン