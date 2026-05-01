宮内庁は１日、三笠宮家の彬子（あきこ）さまが７日に、いずれも赤坂御用地内にある三笠宮東邸から三笠宮邸に引っ越されると発表した。三笠宮妃百合子さまが２０２４年１１月に亡くなられた後、当主となった孫の彬子さまが、家長として三笠宮邸での祭祀（さいし）を担われるため。転居にあたり、浴室や廊下などの照明の取り換えや改修に１５０万円ほどを要したという。妹の瑶子さまのお住まいは、三笠宮東邸のまま変わらない。