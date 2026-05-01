「ロッテ−西武」（１日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）男性ＹｏｕＴｕｂｅアイドルグループ「リアルピース」がセレモニアルピッチを行った。チャンネル登録者数１４１万人を誇る５人組。５人が横並びに立ち、順番に投球。最後にマウンドからかずぅが見事なノーバン投球を披露し、球場を沸かせた。ＳＮＳなどでは「カッコ良すぎて素敵すぎて泣きました」、「真剣なまなざしってやっぱりめちゃくちゃカッコイイ」、「かずぅ本