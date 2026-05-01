5月1日、新発田市の中学校2校でクラス編成に「違反」があったことがわかりました。今年度から1クラス35人以下が標準となっていますがこの2校は35人を超えてクラスが編成されていたということです。新発田市によりますとクラスの再編成が行われるのは新発田市内の中学校2校で、いずれも1年生のクラスです。公立中学校のクラス編成の標準は昨年度まで1クラス40人以下でしたが法改正により今年度から35人以下となっています。しかし、