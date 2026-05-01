人間関係に大きな変化が？友人からはすぐに実践できるお金情報を聞ける？2026年5月は、金星が双子座を運行し、冥王星、土星ととてもよい角度関係になります。4月に続いて人間関係に大胆な刷新があるでしょう。刺激的な人物との出会い、ビックリするようなビッグ情報を与えてくれる人の登場などが暗示されているのです。このチャンスを逃さないで。それには人付き合いに貪欲になることがとても大事。また友人関係からはすぐに実践で