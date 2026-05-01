福岡県筑後市の清流矢部川（やべがわ）沿いに位置する船小屋温泉郷は、開湯から200年以上の歴史を誇る温泉郷です。その始まりは、江戸時代の文化年間に「雀地獄」と呼ばれていた湧き水の効能を近隣の人々が発見したことにあると伝えられています。日本有数の炭酸含有量を誇る泉質は「含鉄炭酸泉」で、飲むと砂糖を入れればラムネになると言われるほど強い炭酸を感じられるのが特徴です。また、地下1,500mから湧き出る「美肌の湯」