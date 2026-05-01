JR西日本によりますと、きょう（1日）午後4時38分ごろ、岡山市北区御津下田付近の津山線（建部駅と金川駅の間）で、津山駅発岡山駅行の下り快速列車が倒木と接触しました。現地で倒木の撤去作業を行うため、津山線は、現在、建部駅～金川駅間で運転を見合わせています。乗客と乗務員にけがはありませんでした。（1日午後6時35分現在）