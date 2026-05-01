5人組ダンス＆ボーカルグループ MXV（エムエックスブイ）が、日本コロムビアより6月3日にリリースするデジタルシングル「Perfume」でメジャーデビューする。 （関連：&TEAM、日韓で見せる完成度の高いパフォーマンス一糸乱れぬステージを叶える膨大な練習量と楽曲理解） MXVは、2025年1月に結成されたYUTA、MASAKI、TAIYU、TAICHI、KEIの5名からなるダンス＆ボーカル