「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、5月22日（金）からの映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開を記念し、5月1日（金）から、『スター・ウォーズ』シリーズとのコラボコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで販売中だ。【写真】映画コーデにいかが？『スター・ウォーズ』コラボコレクション全4種■『マンダロリアン・アンド・グローグー』デザインも！今回登場し