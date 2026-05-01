昨年12月に左膝前十字靭帯を断裂し、長期離脱中の日本代表MF南野拓実の近況が話題を呼んでいる。所属クラブのモナコは４月30日、日本語版の公式Xで「タキ×モー モハメド・サリスのインスタグラムのストーリーズより」と綴り、南野とチームメイトのサリスがトレーニングをする姿を公開。31歳アタッカーは負荷がかかるメニューを懸命にこなしている。この投稿には以下のような声が上がった。 「ここまで回復してるのか」「